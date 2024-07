Com apoio de SP, Copa do Mundo das Startups vai selecionar representante brasileira

Com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, por meio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado), estão abertas as inscrições para a etapa brasileira da Copa do Mundo das Startups 2024, uma competição global promovida pela empresa Pegasus Tech Ventures e que, no Brasil, tem patrocínio da Associação Sempre FEA, criada por ex-alunos da FEA USP (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo). Ao final da competição, em outubro, nos Estados Unidos, o projeto vencedor receberá prêmio de US$ 1 milhão.

A Startup World Cup é um evento internacional que tem o objetivo de encontrar e premiar as melhores ideias inovadoras no mundo dos negócios. A Pegasus é uma empresa global de capital de risco com sede no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), que trabalha com companhias internacionais e outros investidores globais para rastrear e financiar projetos com potencial para se tornarem líderes de setor, em diferentes países.

A etapa nacional seleciona a startup brasileira que representará o país na final. Em 29 de agosto, os inscritos participarão de seminários on-line, apresentarão suas ideias e têm a oportunidade de se conectar com os chamados empreendedores early stage (que tocam projetos em estágio embrionário de operação), investidores e outros profissionais do ecossistema das startups. O evento será no Campus Butantã da USP.

“Estamos felizes por participar como parceiros dessa ótima iniciativa global para promover soluções inovadoras. Acredito que o Brasil será representado por um ótimo projeto”, declara Levi Pompermayer Machado, coordenador da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da secretaria estadual.

Inscrições

As inscrições vão até o próximo dia 28 de julho. Para se inscrever no curso na competição, basta clicar no link do site da regional brasileira: https://www.swcbrazil.com.