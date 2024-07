Rachas em Guarulhos: Polícia Civil de SP deflagra Operação Novo México

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Novo México para cumprir mandados de busca e apreensão contra donos de veículos envolvidos em “rachas” ilegais nas ruas de Guarulhos, na Grande São Paulo. Equipes do 4º Distrito Policial estão empenhadas na ação, que está em andamento.

A operação tem como objetivo combater competições ilegais em via pública. Os policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça. Até o momento, 18 suspeitos envolvidos nos crimes estão sendo investigados e 13 carros foram apreendidos pelos agentes.

As investigações do 4º DP tiveram início após denúncias sobre a prática de manobras, colocando em risco a vida de motoristas, moradores e outras pessoas que usam a via pública. Com os trabalhos de inteligência e com a ajuda de informações obtidas no curso das apurações, foi possível identificar os envolvidos.

Os veículos usados nos “rachas” foram identificados pelos policiais. Após a análise das informações, um inquérito policial foi instaurado e os pedidos de busca encaminhados à Justiça, que autorizou as apreensões. A ação segue em andamento. O nome da operação faz alusão à rua Novo México, onde os rachas eram praticados.