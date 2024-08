Jornada do Patrimônio e teatro para crianças: veja dicas culturais para o fim de semana

Mais de 40 cidades paulistas recebem neste fim de semana a 5ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo. Com o tema “Ferrovias”, o evento promove atividades, entre exposições, cursos e apresentações gratuitas. Neste ano, o evento leva programação artística para espaços históricos, uma vez que a antiga malha ferroviária representa não apenas um meio de transporte, mas um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Toda a programação é gratuita e está disponível no site: cultura.sp.gov.br.

Já na capital paulista, o Teatro Sérgio Cardoso exibe a temporada de espetáculos infantis. Ao todo, são 30 atrações gratuitas para crianças, que incluem apresentações musicais, teatrais e muito mais. Neste domingo, acontece a apresentação da peça “Planeta Oca” e ao longo dos próximos dias, outras apresentações como “O Menino Maluquinho”. A retirada de ingresso na bilheteria acontece uma hora antes dos espetáculos.

No Museu da Língua Portuguesa, no sábado, a partir das 10h, acontece a feira “Luz Criativa”, uma feira com moda, gastronomia, música e artesanato. São cerca de 30 expositores espalhados pelo espaço vendendo roupas e acessórios, além de comidas saborosas. A entrada para o Museu será gratuita nos fins de semana até 31 de agosto.

E para quem gosta de samba, as Fábricas de Cultura Osasco, Diadema e Jardim São Luís realizam shows de artistas referências atuais do samba. As apresentações acontecem em três horários diferentes, de forma gratuita, até o dia 16 de agosto.