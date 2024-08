Estado de SP prorroga até 13 de agosto as inscrições para professores do ensino técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) ampliou o prazo de inscrições para profissionais interessados em atuar como professores do Ensino Médio Técnico nas escolas da rede estadual a partir de 2025. O prazo final para cadastro, inicialmente marcado para a segunda-feira (5), foi prorrogado para a próxima terça-feira (13). São 3 mil oportunidades de emprego para o próximo ano letivo.

No edital do processo seletivo, disponível no portal da Seduc-SP, profissionais formados em diferentes áreas podem checar se estão aptos a lecionar em um dos nove cursos técnicos oferecidos nas escolas estaduais: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Em São Paulo, a remuneração dos professores de ensino técnico é de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.312,50 para jornada de 25 horas semanais.

Para o ano que vem, a secretaria deve expandir em quase 140% o número de vagas no ensino técnico para estudantes do Ensino Médio.

Para se inscrever no processo seletivo, profissionais interessados devem se cadastrar no site da FGV, responsável pela prova de seleção, no link

O candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência entre as 91 regionais de todo o estado para eventual alocação. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar.