SP libera mais de R$ 1 bilhão a empreendedores desde o início da gestão

O Governo do Estado de São Paulo liberou R$ 1,1 bilhão em créditos para empreendedores desde o início da gestão. O montante foi liberado entre janeiro de 2023 e julho de 2024 e abrange programas nas áreas de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. A expansão dos investimentos no Estado é um dos eixos do programa SP na Direção Certa.

Por meio da Desenvolve SP, agência de fomento ao empreendedorismo, o Governo de São Paulo concedeu R$ 596,7 milhões. Com ela, empreendedores conseguem financiar o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas por meio de linhas de crédito.

As linhas de crédito da Desenvolve SP contam com prazos de até dez anos para pagamento e taxas de juros competitivas. A solicitação e o acompanhamento do pedido de financiamento são feitos totalmente online. Para saber mais, acesse desenvolvesp.com.br. Ao longo de todo o ano de 2023, a Desenvolve SP atendeu um total de 1.609 empresas.

A Desenvolve SP conta com uma linha de crédito exclusiva para mulheres empreendedoras. Entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2024, o aumento do valor total concedido pelo Governo foi de quase 17 vezes. Na primeira metade de 2023, o Estado de São Paulo liberou R$ 436,8 mil para mulheres empreendedoras. No mesmo período de 2024, esse valor aumentou para R$ 7,45 milhões.

Outro programa de concessão de crédito é o Banco do Povo. Destinado a pequenos empreendedores formais e informais, o programa liberou um total de R$ 305 milhões entre janeiro de 2023 e maio de 2024. O Banco do Povo conta com linhas de crédito especiais para produtores rurais e mulheres negras.

O acesso ao crédito do Banco do Povo depende da conclusão de um dos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo programa Qualifica SP. Para saber mais sobre o Banco do Povo, clique aqui.

Por fim, outra iniciativa de liberação de crédito por parte do Governo de São Paulo se dá na área da Agricultura. Por lá, foram liberados R$ 255 milhões entre créditos e seguro rural. Em todo o ano de 2023, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento liberou R$ 106 milhões em créditos para produtores rurais.

Além disso, foram liberados R$ 85 milhões em subvenções. O Projeto Estadual de Subvenção do Prêmio de Seguro Rural oferece um instrumento de salvaguarda contra perdas decorrentes de fenômenos naturais adversos aos produtores rurais. Em 2024, até o momento, o Governo de São Paulo já liberou R$ 33 milhões em créditos rurais e mais R$ 31 milhões em subvenção.

SP na Direção Certa

O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.

Um dos eixos do programa é a expansão de investimentos dentro do estado de São Paulo. Os investimentos estão presentes em iniciativas de qualificação da infraestrutura e melhoria do ambiente de negócios.

Por meio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), cujo portfólio conta com 24 projetos já qualificados, o Governo de São Paulo deve gerar até R$ 245 bilhões em investimentos.