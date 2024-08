Dia dos Pais: veja histórias de pais e filhos que são parceiros em sala de aula em SP

Eles são de gerações diferentes, mas compartilham o desejo de um futuro melhor por meio dos estudos. Em homenagem ao Dia dos Pais, conheça algumas histórias de pais, filhos e filhas que dividem o ambiente acadêmico das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo.

Guaíra

Na Etec de Guaíra, Victor Hugo Garcia cursa a terceira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração durante o dia e o técnico em Seguros à noite. É lá que encontra diariamente seu ídolo, o pai Alan Garcia, que voltou aos bancos escolares depois de muitos anos.

“Diferentemente de mim, ele começou a trabalhar muito cedo e não demonstrou interesse em seguir uma faculdade até eu nascer. Acreditava que conseguiria alcançar seus sonhos apenas com esforço, mas hoje faz o possível para que eu siga um caminho diferente”, conta o filho.

Victor cresceu vendo os pais trabalhando de manhã até a noite, chegando cansados e doloridos pelo esforço físico. Alan foi motorista, borracheiro e teve uma coleção de outros empregos antes de decidir estudar para buscar uma carreira.

“Ele se arrepende de não ter estudado antes e sempre me diz que ‘a caneta é mais leve que a enxada’. Fiz a inscrição dele para o curso técnico em Segurança do Trabalho e aos poucos ele se convenceu que ainda tem idade para estudar e buscar um futuro melhor”, conta.

Ribeirão Preto

Na Etec José Martimiano da Silva, Rômulo Rosseto Petek é aluno do curso técnico em Edificações período noturno, enquanto o enteado Enzo Barrocal Stoppa cursa o Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração em período integral. Foi o padrasto que insistiu para o garoto recém-formado na Educação Fundamental optar pelo Ensino Técnico.

“Comecei a namorar com a mãe do Enzo quando ele tinha só oito anos, então temos uma relação de pai e filho mesmo. Fiz um acordo, se ele entrasse na Etec ganharia o computador, e deu certo”, conta Rômulo. “Ter meu ‘paidrasto’ na Etec é um apoio a mais na hora de estudar. Ele é uma grande referência para mim. Vamos nos formar no mesmo ano, motivo de sobra para comemorar”, completa Enzo

Juntos na cozinha

Luiz Fernandes da Costa incentivou a filha, Elis Fernanda Gonçalves Fernandes da Costa, a procurar o curso técnico em Gastronomia da Etec José Martimiano da Silva, em Ribeirão Preto. Aos 59 e 29 anos, os dois já estavam em outras profissões, mas dividiam o prazer de cozinhar.

“Eu havia prestado Vestibulinho no primeiro semestre de 2023, mas não consegui iniciar o curso por uma série de viagens. Quando soube que a Elis estava animada para entrar, prestei Vestibulinho de novo no segundo semestre e passei em primeiro lugar”, conta o pai. “Neste meio tempo começamos a trocar receitas e iniciamos o curso juntos, na mesma turma. Tem sido uma experiência ótima!”, completa a filha.

Como não vivem juntos, a Etec garantiu um tempo diário de convivência e a parceria só cresceu. Estão sempre no mesmo grupo nas aulas práticas, formaram dupla para o trabalho de conclusão de curso (TCC) e até cogitam um futuro negócio depois de formados.

“Decidi fazer o curso para aprender a cozinhar e ser um melhor anfitrião, mas não descarto a possibilidade de empreendermos juntos fazendo massas em festas”, empolga-se o pai.

Sorocaba

Na Etec Armando Pannunzio, de Sorocaba, Gustavo Sampaio Alves e Etori Matheus Moreira Alves compartilham a vocação para Automação Industrial. O filho cursa a terceira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em período integral, enquanto o pai cursa o terceiro módulo do Ensino Técnico noturno.

“Os professores são atenciosos e os trabalhos práticos ajudam muito o aprendizado. Fiz ótimos amigos aqui, o que tona o dia a dia mais divertido e significativo” conta Gustavo. “Ser aluno da Etec é uma experiência incrível, ainda mais com a possibilidade de me formar junto com o meu filho. Isso prova que o ensino aplicado aqui se emprega a qualquer idade e a várias gerações”, completa Etori.