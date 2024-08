Governo de SP estende abrigo solidário até quarta-feira em razão da baixa temperatura

O abrigo solidário do Governo de São Paulo será estendido por mais um dia nesta semana. Com a indicação de mais uma noite fria na Capital, foi decidido pela abertura do abrigo na noite de quarta-feira (14).

Desde sexta-feira (9), quando foi aberto, o abrigo já atendeu 309 pessoas. Nem todas estas pernoitaram no local. É dada a opção da pessoa retirar o alimento e o cobertor. A noite deste domingo (11) registrou 132 pessoas atendidas e 89 que pernoitaram.

O espaço, localizado na Estação Pedro II do Metrô, conta com capacidade para acolher 100 pessoas por noite. Há espaço reservado aos pets, com oferta de ração aos animais.