20 atletas do Time SP iniciam embarque para Jogos Paralímpicos de Paris 2024

A 16 dias do início dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, 46 atletas do remo, tênis de mesa e vôlei sentado, que compõem a delegação brasileira, iniciaram o embarque para a competição nesta segunda-feira (12). Dentre eles, 20 fazem parte do Time São Paulo Paralímpico, iniciativa desenvolvida pelo Governo de São Paulo por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convocou sua maior delegação para participar desta 17ª edição das Paralimpíadas fora do Brasil. Ao todo, serão 254 atletas brasileiros que disputarão 20 modalidades da competição. Destes, 91 fazem parte do Time SP, que também cederá seu maior número de esportistas com deficiência para a equipe brasileira.

Presente na primeira saída para o embarque da delegação brasileira, o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), Marcos da Costa, comenta a expectativa sobre os representantes do Time SP. “Esses atletas trabalharam duro para a disputa das Paralimpíadas e temos certeza de que obteremos nossos melhores resultados nesta edição. O Time SP é um exemplo concreto de como o apoio e o fomento ao esporte podem transformar vidas e abrir portas para que pessoas com deficiência realizem seus sonhos”, destacou.

Ainda nesta semana, mais de oito delegações embarcam para Paris. Na terça-feira (13), é o dia em que os convocados do tiro com arco seguirão para a capital francesa. Na quarta-feira (14), embarcam os atletas do goalball e ciclismo. Na quinta-feira (15), segue a delegação de badminton, natação e taekwondo. Na sexta-feira (16), é a vez de alguns esportistas do atletismo. No fim de semana, as equipes do tênis em cadeira de rodas embarcam no sábado (17) e do triatlo no domingo (18).

A 17ª edição dos Jogos Paralímpicos em Paris acontece de 28 de agosto a 8 de setembro. Confira a primeira lista de convocados do Time SP clicando aqui. Para checar a segunda lista clique aqui.