Cirurgias cardíacas em idosos aumentam 14% no Hospital do Servidor Público Estadual

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), principal unidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) em São Paulo, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital, registrou um crescimento de 14% nas cirurgias cardiológicas em idosos acima de 60 anos em 2023, com 450 procedimentos em comparação ao ano anterior, que contou com 395.

O cardiologista Enoch Meira, responsável pelo setor de Cirurgias Cardíacas do Serviço de Cardiologia do HSPE, explica que as cirurgias para bloqueio atrioventricular, que é o implante de marca-passo, para as coronariopatias, valvulopatias e os aneurismas da aorta estão entre as mais realizadas e que são doenças mais comuns em pessoas mais velhas.

“Acredito que, além da demanda reprimida da pandemia, em que cirurgias eletivas foram suspensas devido à questão emergencial, nosso corpo clínico extremamente qualificado também é responsável por esse aumento”, afirma o médico.

Um dado interessante é que, além do aumento das cirurgias cardiológicas, houve um crescimento geral de 20% nas cirurgias em idosos acima de 60 anos no HSPE em 2023 em comparação a 2022, com 17.911 e 14.915 procedimentos, respectivamente.

LEIA TAMBÉM: Serviços estaduais de saúde já podem ser acessados pelo Poupatempo



O Serviço de Cardiologia do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), administrado pelo Iamspe, foi um dos primeiros a realizar a cirurgia de implante de marca-passo no país.

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) conta com uma rede de assistência própria e credenciada presente em mais de 160 municípios e oferece atendimento a 1,3 milhões de pessoas, entre funcionários públicos estaduais e seus dependentes. São mais de duas mil opções de atendimento no estado, incluindo hospitais, clínicas de fisioterapia, médicos e laboratórios de análises clínica e de imagem, além de postos de atendimentos próprios no interior, os Ceamas, e do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) na capital.