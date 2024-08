SP libera R$ 1 bi em créditos de ICMS à Volkswagen, que anuncia R$ 13 bi em expansão

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta sexta-feira (23), em São Bernardo do Campo, a liberação de R$ 1 bilhão em créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pelo ProVeículo para a Volkswagen do Brasil. O programa de estímulo econômico permite a utilização do ICMS acumulado para custear iniciativas de modernização e ampliação de negócios no estado. Na ocasião, a montadora divulgou um plano de expansão com investimentos de R$ 13 bilhões em São Paulo até 2028.

“A gente tem que celebrar cada investimento que chega ao estado de São Paulo. Temos procurado usar criatividade para fazer com que esses investimentos venham com cada vez mais vigor. Resolvemos traduzir a lei da liberdade econômica em ações. Nos tornamos o estado menos desburocratizado do Brasil”, afirmou o governador. “Vamos amortecer o investimento com a previsibilidade da liberação desses créditos de ICMS. Isso vem fazendo a diferença e talvez isso explique nossos resultados: nos seis primeiros meses deste ano, foram R$ 109 bilhões de investimento no estado”, completou Tarcísio.

A cerimônia de anúncio aconteceu na sede da empresa e contou com a participação do secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, além de representantes da montadora, entre outras autoridades.

O programa ProVeículo do governo paulista permite a utilização de créditos acumulados de ICMS para custear projetos de investimento que visem a modernização e a ampliação de plantas industriais, construção de novas fábricas, desenvolvimento de novos produtos e ampliação dos negócios em São Paulo.

No caso da Volkswagen, a utilização de R$ 1 bilhão acontecerá ao longo de quatro anos, por meio de liberações trimestrais dos valores pela Sefaz-SP e investimento da empresa direcionado à expansão das operações da companhia em São Bernardo do Campo e Taubaté. “É um dia muito importante, dia de festa. Muitos empregos serão aqui gerados”, destaca o secretário Samuel Kinoshita.

Na ocasião, o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, anunciou um investimento total de R$ 13 bilhões na operação da montadora em São Paulo até 2028, passando por modernização nas plantas, investimento em novas tecnologias e desenvolvimento de novos modelos.

Desde o início, a atual gestão trabalha para melhorar o ambiente de negócios em São Paulo, fortalecer a parceria com a iniciativa privada, e expandir operações sustentáveis que geram desenvolvimento econômico e social.

Os investimentos anunciados pela montadora, além de estimular a geração de emprego e renda, colaboram para São Paulo se firmar como líder na transição para uma economia mais verde e inovadora. Parte significativa dos aportes programados são destinados ao desenvolvimento de tecnologias voltadas para a mobilidade elétrica e redução das emissões de carbono.