Entenda por que SP fechou unidades de conservação para prevenir queimadas

O fechamento emergencial de 80 unidades de conservação localizadas na região metropolitana e no interior paulista, anunciado pelo Governo de São Paulo, tem o objetivo de proteger a população e direcionar 100% do corpo de funcionários para o monitoramento e eventuais ações de combate a incêndios florestais.

A decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de queimadas, que colocam em perigo tanto os visitantes como as áreas de preservação. As unidades são geridas pela Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado.

