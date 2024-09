Entenda o modelo de base comunitária da Polícia Militar adotado no centro da capital

A Polícia Militar de São Paulo inaugurou na última semana um novo modelo de base comunitária no centro da capital. A unidade instalada no Parque da Luz é a primeira de um total de nove bases que serão instaladas até o final do ano para reforçar a segurança em áreas estratégicas da cidade.

A escolha dos locais de instalação dos equipamentos foi definida por meio de estudos realizados pela Secretaria de Segurança Pública e faz parte da estratégia estadual de recuperação das cenas abertas de uso de drogas.

