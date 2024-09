SP tem sistema que permite pesagem de caminhões em movimento nas rodovias

Prevista no contrato regido pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a tecnologia High Speed Weigh in Motion (HS-WIM) realiza a pesagem de caminhões e carretas em movimento nas rodovias. Nos trechos sob concessão, são seis pórticos instalados em funcionamento (veja lista abaixo).

O sistema permite que seja feita a triagem dos veículos pesados na própria faixa de rolamento e em velocidade de operação, sem necessidade de entrar no Posto Geral de Fiscalização (PGF) para realizar a triagem pela balança seletiva. Caso o veículo não esteja com sobrepeso, o motorista é avisado por meio do Painel de Mensagem Variável (PMV) para seguir viagem.

