Governo de SP leva a Carreta da Mamografia para Paraisópolis nesta terça-feira (10)

Paraisópolis, na zona sul cidade de São Paulo, receberá a partir desta terça-feira (10) a Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que faz o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. O serviço é uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que oferece mamografia gratuita para mulheres acima de 35 anos.

Incentivando o autocuidado, as carretas atendem mulheres, sem necessidade de agendamento, entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, mediante apresentação do RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e pedido médico. Para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos, é necessário apresentar apenas RG e cartão do SUS.