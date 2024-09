Pacientes à espera de transplante podem checar posição na fila pelo app do Poupatempo

O Governo de São Paulo agora oferece uma nova facilidade para pacientes que estão na fila de espera por um transplante de órgão ou tecido. A posição na fila pode ser consultada a partir de hoje pelo aplicativo do Poupatempo, disponível para celulares com sistema operacional Android e IOS.

Com a nova ferramenta desenvolvida por meio do programa de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os pacientes terão mais agilidade e transparência no processo, permitindo que os pacientes acompanhem de forma intuitiva e prática o andamento de seu cadastro e atualizações.

