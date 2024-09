Alerta: golpistas recriam voz do governador de SP para aplicar fraude nas redes sociais

O Governo de São Paulo alerta para golpe utilizando imagem e voz produzidas com inteligência artificial (IA). Em vídeo que circula na internet, os golpistas recriam a voz do governador Tarcísio de Freitas e reproduzem um texto falso que diz que o Procon de São Paulo determinou uma multa a todas as bandeiras de cartões de crédito, obrigando-as a devolver um valor em dinheiro aos consumidores que fizeram compras com seus cartões – um suposto cashback.

A fake news orienta os usuários a clicar em um link que simula um site do Procon-SP. Ao acessar o link, as vítimas são levadas a fornecer informações pessoais e bancárias sob o pretexto de receber o reembolso prometido. O Procon-SP e outros órgãos do Governo de SP não promovem campanhas de cashback de compras de cartão de crédito e recomendam que qualquer mensagem recebida sobre este tema seja denunciada imediatamente para a polícia. É fundamental que a população verifique a autenticidade das informações antes de fornecer qualquer dado pessoal.

