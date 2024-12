Osasco é destaque pela terceira vez na revista City’s Book

Elisangela Silva

Fotos: Fernanda Cazarini

A Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (antiga Sala Osasco – Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Centro) recebeu quinta-feira, 19/12, o lançamento da edição 2024/25 da revista City’s Book Osasco. O evento reuniu autoridades e representantes de empresas da cidade.

Com 62 anos história, Osasco é a 2ª economia do estado de São Paulo e 7º Produto Interno Bruto (PIB) do país, à frente de muitas capitais. Foi considerado o 4º melhor mercado para empreender, segundo o índice das Cidades Empreendedoras 2023.

É a terceira vez que Osasco é destaque na City’s Book (as outras edições foram em 2020 e 2022/23). A publicação é voltada para o desenvolvimento econômico e negócios, reforçando todo o potencial econômico da cidade, além de trazer um pouco da sua história e informações de áreas como educação, cultura, segurança, desenvolvimento urbano, entre outras.

“É muito importante para o nosso município ter um material desse aqui, para apresentar para quem não conhece ainda o potencial de Osasco. Era um bairro da capital que virou essa grande potência. É a sétima do Brasil e estamos falando aqui de estar à frente economicamente da maioria das capitais dos estados brasileiros e não é pouca coisa. Nada disso seria possível sem quem acredita e investe na nossa cidade”, pontuou o prefeito Rogério Lins.

Por meio de um vídeo exibido no evento, Victor Falcão, diretor da City’s Book, destacou a parceria. “Nosso orgulho nesta terceira edição do projeto City’s Book, que é uma ação de marketing de cidades, é divulgar a cidade de Osasco, as empresas que estão na cidade fazendo parte desse crescimento, justamente com a intenção de atrair mais olhares”, disse.

Acompanharam o lançamento os secretários Thiago Silva (Comunicação); Eder Máximo (Planejamento e Gestão); Thiago Borges (Esporte); Marcelo Couto (Família); Gualter Braz, gerente de Controladoria da LAO Indústria; Luciana Monteiro, diretora geral do Hospital Rede D’Or/São Luiz Osasco; Valdir Ventura, presidente do Grupo São Cristóvão Saúde; e Luizomar de Moura, técnico do Osasco Vôlei, além de vereadores.