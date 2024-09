Setembro Amarelo: conheça os programas relacionados à saúde mental oferecidos em SP

No Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o Governo do Estado de São Paulo promove uma série de iniciativas que têm como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir questões voltadas a saúde mental.

De acordo com o doutor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Ênio Roberto de Andrade, a campanha do Setembro Amarelo tem um significado especial para os profissionais da área. “É a oportunidade de se conectar com o público, e falar sobre a importância de combater os transtornos mentais que podem ser silenciosos e graves.”

