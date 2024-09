Poupatempo alerta para sites falsos que pedem pagamento para agendar serviços

O Poupatempo orienta os usuários a acessarem apenas os canais oficiais para obter informações e realizar agendamentos para serviços. A população deve desconfiar de sites que pedem pagamento. A orientação do Poupatempo é que as vítimas do golpe registrem Boletim de Ocorrência. O órgão está acionando judicialmente sites que utilizam indevidamente a marca Poupatempo para cobrar por serviços.

O atendimento presencial nas mais de 240 unidades do estado é totalmente gratuito, pessoal e intransferível, e deve ser agendado com a escolha prévia de data e horário para a realização dos serviços.

Leia reportagem completa na Agência SP