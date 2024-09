Aprovados para a Polícia Civil na maior nomeação da história reforçam delegacias em SP

O governo de São Paulo realizou nesta quinta-feira (26) a formatura de 3.172 policiais civis e médico-legistas que vão recompor o efetivo das instituições em todo o estado. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, quando também foram entregues 75 novas viaturas para reforçar as delegacias de diferentes regiões.

“Hoje é um dia bastante especial, porque damos um passo gigante para cumprir nosso compromisso de valorizar os profissionais de segurança do Estado. Já havíamos realizado uma importante recomposição salarial e agora ampliamos o efetivo da Polícia Civil e investimos em infraestrutura com a entrega de novas viaturas. Desejamos boa sorte a estes policiais que iniciam hoje a sua carreira e, assim, trazemos mais segurança à nossa população”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Leia reportagem completa na Agência SP