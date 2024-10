Outubro Rosa: Grande São Paulo e mais cinco regiões recebem Carretas da Mamografia

Em mais uma ação do Outubro Rosa, duas regiões da Grande São Paulo, Brás e Itaquaquecetuba, além dos municípios de Araçoiaba da Serra, Jacareí, Registro, Caraguatatuba e Ilha Comprida, receberão a Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito. A iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferece mamografia gratuita para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão do SUS. Já para as mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, é necessário apresentar o pedido médico, além da apresentação do RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

As carretas atendem mulheres, sem necessidade de agendamento. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

