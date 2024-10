Governador realiza visita técnica às obras do pátio da Linha 6-Laranja

O governador Tarcísio de Freitas visitou nesta segunda-feira (30) as obras do Pátio Morro Grande, da Linha 6-Laranja do metrô. Na ocasião, ele acompanhou o andamento dos trabalhos nos túneis que vão levar as composições ao pátio e na futura área de manutenção dos trens que atenderão a linha. As obras do local já estão 67,5% concluídas e serão entregues em 2026.

“Temos 9 mil pessoas mobilizadas nessa obra, a maior em execução na América Latina. Quando pronta, vai atender mais de 600 mil pessoas. Hoje a viagem entre a Brasilândia e o centro de São Paulo é de 1 hora e meia, e a gente vai conseguir fazer esse percurso em 23 minutos. É um projeto de grande repercussão em termos de mobilidade e sustentabilidade”, afirmou o governador.

