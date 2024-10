Governo de SP aposta na construção civil industrializada para agilizar obras

O Governo do Estado de São Paulo está investindo na modernização do setor habitacional com o uso da construção civil industrializada, uma técnica que promete revolucionar o processo de construção de moradias populares. A iniciativa foi destacada pelo vice-governador Felicio Ramuth durante a abertura da Modern Construction Show, em São Paulo, primeira feira internacional que reúne especialistas e fornecedores de sistemas construtivos inovadores.

A construção industrializada consiste na produção em massa de componentes pré-fabricados, que são montados diretamente no local da obra, resultando em maior eficiência, redução de custos e agilidade no tempo de entrega. “Esse método já foi aplicado na construção de 518 moradias em São Sebastião, entregues em tempo recorde após as chuvas de 2023 que devastaram a região”, comentou o vice-governador.

Segundo Ramuth, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) está produzindo 100 mil unidades habitacionais no estado, e parte dessas unidades será edificada por meio deste novo método construtivo. “O governo está credenciando empresas de tecnologia inovadora em construção civil industrializada para a contratação de 15 mil moradias”, informou.

O vice-governador também afirmou que esse novo método veio para ficar, ressaltando que essas inovações são fundamentais para acelerar a entrega de moradias e melhorar a qualidade de vida da população. Ele destacou ainda o compromisso do governo com a modernização do setor e a implementação de soluções que aumentem a eficiência dos projetos habitacionais.

A Modern Construction Show, que se estende até amanhã, destaca a importância de tecnologias disruptivas no setor da construção, não apenas para ampliar a capacidade de produção, mas também para garantir maior sustentabilidade e qualidade nas obras. O evento reflete o empenho do Estado em promover a inovação na construção civil, em resposta às demandas por moradias mais rápidas e acessíveis.