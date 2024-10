Doadores de sangue de SP podem consultar hemocentro mais próximo no app do Poupatempo

O Governo de São Paulo lançou uma nova facilidade para a população que deseja doar sangue. A busca pelo Hemocentro mais próximo está disponível no aplicativo do Poupatempo. A iniciativa faz parte do programa de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O serviço é gratuito, disponível para Android e iOS, e facilita a busca pelo ponto de coleta mais próximo para doação de sangue total, plaquetas, medula óssea e outros. A listagem dos locais traz o endereço e contato de cada posto.

