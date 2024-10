Cabine Lilás amplia rede de proteção à mulher com expansão para o interior de SP

“Vocês salvaram a minha vida”. Foi o que ouviu a cabo Raiane Cavalcante após realizar um atendimento na Cabine Lilás, projeto voltado para mulheres vítimas de violência doméstica. A militar faz parte da primeira turma do programa, que começou em março na capital e na Grande São Paulo. Em breve, ele será ampliado para todas as regiões do estado.

Para garantir um atendimento especializado e humanizado às vítimas de agressão no interior paulista, cerca de 30 policiais passam por um curso de capacitação no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de São Paulo. Durante o treinamento, elas têm aulas de psicologia, direito, redes de apoio, medidas protetivas e funcionamento das Delegacias da Defesa da Mulher (DDM).

