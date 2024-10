SP destaca potencial da inteligência artificial para atrair investimentos e empregos

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta quarta-feira (30), no Palácio dos Bandeirantes, do “1º Seminário Inteligência Artificial (IA)”, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e pela agência InvestSP, que reuniu representantes da iniciativa privada para debater a regulamentação e os impactos da tecnologia para o ambiente de negócios do Estado. Além disso, os painéis apresentaram temas como as expectativas do uso da inteligência artificial no Brasil e as medidas para posicionar o mercado no centro da transformação digital, que gera oportunidades de negócios e novos postos de trabalho.

“Estou entusiasmado com a possibilidade de aplicações de inteligência artificial no setor público e privado. É uma revolução que essa tecnologia vai promover na área da saúde, em termos de velocidade de diagnóstico, atendimento e diminuição de filas e também na segurança pública, organizando e utilizando informações para predizer comportamentos criminosos e conter a mobilidade criminal”, exemplificou o governador.

Leia a reportagem completa na Agência SP