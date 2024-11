Inscrições para o Vestibulinho das Etecs de SP começam nesta quinta-feira (31)

O processo seletivo para as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o primeiro semestre de 2025 está com inscrições abertas até 26 de novembro, às 15h, pelo site vestibulinhoetec.com.br. O Vestibulinho das Etecs oferece 92.242 vagas, em ensino público e gratuito, para todo o estado de São Paulo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,85. O exame será aplicado no dia 15 de dezembro.

O interessado pode se candidatar para estudar nos Ensinos Médio, Técnico, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas ou vagas remanescentes de segundo módulo.

