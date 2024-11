Últimos dias de inscrições para o Concurso Moda Inclusiva 2024

O Governo de São Paulo oferece uma oportunidade para estudantes de moda. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para o Concurso Moda Inclusiva Edição 2024. Uma iniciativa voltada para estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado matriculados em instituições de ensino superior e nas Faculdades de Tecnologia Estaduais (Fatecs) na área de moda, a competição propõe a criação de roupas para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas até terça-feira (5), pela internet.

Em parceria com a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP), o concurso abrange quatro categorias: Esporte, Infantil, Social Masculino e Social Feminino. Em uma primeira fase, 20 finalistas serão selecionados – cinco em cada categoria. Os critérios são: adequação à categoria e à deficiência selecionada; pesquisa, desenvolvimento e inovação; criatividade; originalidade das soluções apresentadas; estilo e linguagem de moda.

