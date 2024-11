Mais de 3 mil vagas em cursos profissionalizantes são oferecidos pelo Qualifica SP

O Governo do Estado de São Paulo está com 3.330 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos remotos de qualificação profissional do Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destinado a pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho.

As aulas dos cursos profissionalizantes são online e ao vivo, com vagas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite. Há cursos de assistente administrativo (780 vagas), assistente contábil de crédito e cobrança (210 vagas), assistente de recursos humanos (570 vagas), auxiliar de logística (270 vagas), balconista de farmácia (330 vagas), espanhol para recepção (390 vagas), inglês para recepção (510 vagas), operador de caixa (150 vagas), operador de telemarketing (30 vagas), porteiro e controlador de acesso (30 vagas), recepção e atendimento (30 vagas) e técnicas de vendas (30 vagas).

