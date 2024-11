Governo de São Paulo incentiva a indústria da construção civil no Vale

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, participou nesta quinta-feira (21) da abertura da Construvale 2024, um dos eventos mais aguardados no setor de construção civil no Vale do Paraíba. Após 11 anos da última edição, a feira gratuita retorna com o apoio do Governo de São Paulo com programação até domingo (24), das 10h às 22h, nos pavilhões da antiga C&C do Vale Sul Shopping.

A 11ª edição do evento de inovações e oportunidades no setor é promovida pela Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (Aconvap) e conta com mais de 150 expositores de construtoras, entidades financeiras e empresas de arquitetura e tecnologia do setor.

Durante o evento, o vice-governador destacou a importância de buscar novos meios de investimento para o mercado da construção civil, ampliando oportunidades de emprego e renda no Estado. “Estamos empenhados em tornar o nosso estado cada vez mais seguro, consequentemente queremos gerar mais empregos, novos negócios e atrair empresas e grupos internacionais”.

Além da exposição de marcas renomadas, o evento também oferece uma Arena do Conhecimento com palestras gratuitas e bate-papo para os profissionais. O espaço busca entreter aqueles que já atuam na área e quem deseja conhecer o mercado, avaliar imóveis e ingressar na construção civil.

“Nós anunciamos mais de R$ 300 bilhões de investimentos no gerenciamento de empresas privadas. E o Vale do Paraíba é uma região que possui muita presença do setor da construção civil. Então, depois de 10 anos, faz toda a diferença a gente voltar a criar um ciclo virtuoso e trazer ainda mais investimento“, afirmou Felicio.

O evento deve atrair mais de 30 mil visitantes e R$ 25 milhões em futuros negócios no estado, consolidando a Construvale como um ponto de encontro para novos negócios e inovação.