Cosud: SP discute gestão de desastres naturais com lideranças do Sul e Sudeste

O Governo de São Paulo participa da 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que teve início nesta quinta-feira (21) em Florianópolis (SC). O governador Tarcísio de Freitas e representantes dos órgãos estaduais vão integrar grupos técnicos para elaborar políticas ambientais, de desenvolvimento e de segurança pública que impactam as duas regiões e o país. O tema em destaque nesta edição, que se encerra no sábado (23), é a gestão de riscos de desastres naturais.

“O Cosud é um espaço de cooperação entre sete estados que corrobora na formulação de políticas públicas com o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, pautados na melhoria da prestação de serviços públicos. Nós estamos aqui por causa dos cidadãos que compõem o Cosud”, destaca o governador Tarcísio de Freitas.

