Campanha ‘SP Por Todas: 21 dias Por Elas’ leva carretas de mamografia para Amparo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e em parceria com diversos órgãos estaduais, está promovendo a campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, que visa fortalecer a segurança, a saúde e o empoderamento das mulheres paulistas. Durante as três semanas de mobilização, o município de Amparo recebe a primeira ação nesta segunda-feira (25), com as carretas de mamografia e empreendedorismo, que oferecem serviços gratuitos para a população local.

Com capacidade de realizar 50 atendimentos por dia, a carreta da mamografia permite diagnóstico e tratamento precoces do câncer de mama. Já os cursos de empreendedorismo, um serviço pioneiro da SP Mulher, proporcionam acesso a formações profissionalizantes e oportunidades de negócio, ajudando as mulheres a conquistarem seu autossustento financeiro.

