Centro de SP ganha mais três Bases Comunitárias da PM com investimento de R$ 1 milhão

Três novas Bases Comunitárias da Polícia Militar entraram em funcionamento nesta terça-feira (26) na área central de São Paulo. As Bases Comunitárias foram instaladas na avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon, na Praça 14 Bis, no Bela Vista, e na Liberdade. O Governo de São Paulo investiu pouco mais de R$ 1 milhão no projeto, como parte da estratégia pare recuperar e revitalizar o centro da capital paulista, proporcionando mais segurança para a população.

“As Bases Comunitárias da PM vão garantir aos policiais mais dignidade. Agora, além de ter um espaço para guardar o seu equipamento, o posto também é um ponto de apoio para a população que vem tirar dúvidas, pedir informações e até mesmo orientações para registro de boletim de ocorrência”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Leia a reportagem completa na Agência SP