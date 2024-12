Escolas de SP realizam prova de recuperação para alunos nos dias 9 e 10

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica na próxima semana, nos dias 9 e 10 de dezembro, as provas de recuperação para estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Deverão fazer os exames os alunos que alcançaram notas menores de cinco no terceiro e quarto bimestres deste ano. As avaliações podem substituir a menor nota entre os dois últimos bimestres do ano letivo.

As provas serão aplicadas durante o horário de aulas. As escolas têm autonomia para decidir os dias das avaliações de cada disciplina – no dia 9 ou 10. Caso haja necessidade, a Seduc-SP definiu para o dia 11 de dezembro a repescagem da recuperação. Nesta semana, as unidades realizam atividades de aprofundamento do conteúdo de todas as disciplinas do Currículo Paulista.

Leia a reportagem completa na Agência SP