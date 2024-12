Força-tarefa prende mais um suspeito de envolvimento em assassinato no aeroporto

A força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, criada para investigar o assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos, prendeu na noite desta segunda-feira (9) mais um suspeito de envolvimento no caso.

A prisão foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em um apartamento localizado na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. As investigações da força-tarefa apontam que Matheus Augusto de Castro Mota é suspeito de ter auxiliado na fuga dos atiradores.

