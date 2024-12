Aeroporto de Congonhas ganha R$ 2,4 bi em investimentos para ampliação e modernização

Com investimento de R$ 2,4 bilhões, o aeroporto de Congonhas receberá obras de ampliação do terminal de passageiros. O vice-governador Felicio Ramuth participou nesta quarta-feira (11) do lançamento da Pedra Fundamental das intervenções para a modernização do espaço.

“Como é bom a gente poder ver um projeto como este apresentado, que identifica cada ponto a ser melhorado e que vai garantir uma mudança de fato estrutural para melhoria do nosso aeroporto”, afirmou o vice-governador ao discursar no evento.

Segundo a empresa Aena, que é a administradora de Congonhas, a capacidade do aeroporto será dobrada e, com o faseamento das obras, o funcionamento será mantido durante a execução do projeto. Além do acréscimo das áreas operacionais, a concessionária informou que serão adquiridos novos equipamentos, tecnologias e sistemas modernos, promovendo o aumento da eficiência das operações. Estão previstos ainda 20 mil m² dedicados a áreas comerciais.

Além disso, os pontos de parada de aeronaves de Congonhas serão adaptados para receber modelos de maior capacidade, como o Airbus A321neo e o Boeing 737 Max 9. , a Aena já iniciou as obras de ampliação da sala de embarque remoto e de reforma dos banheiros, que deverão ser finalizadas no primeiro trimestre de 2025.