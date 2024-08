Siga no Twitter

Com localização estratégica, Osasco está entre as cidades mais promissoras de SP

Osasco é uma das cidades que mais crescem em todo o estado de São Paulo. Considerada a sexta maior cidade do estado em relação a densidade populacional por m², destaca-se pela alta regularidade de vendas durante o ano.

Boa parte dessas vendas se devem a sua localização estratégica, que a beneficia de diferentes formas e a torna um dos municípios mais promissores do estado para a próxima década.

Na matéria de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre Osasco, sua localização, principais pilares econômicos e motivos que a tornam promissora. Acompanhe!

Localização estratégica de Osasco é o principal ponto forte da cidade

Com uma economia baseada em indústria, comércio e serviço, a sexta maior cidade do estado em população com aproximadamente 728 mil habitantes segundo o censo de 2022, Osasco fica muito próxima da capital: apenas 37 quilômetros.

De carro, o dono do seu próprio negócio pode chegar aos melhores e mais variados fornecedores na capital em meia hora, um dos principais motivos que mantém a economia do município aquecida.

Além disso, é um importante polo industrial da região metropolitana, já que algumas indústrias preferem ficar ao lado de São Paulo, e não na loucura do cotidiano da capital.

O mesmo ocorre com os colaboradores dessas empresas: alugar um apê em Osasco pode ser mais vantajoso do que morar em São Paulo, muito por conta do custo dos aluguéis.

Destaque no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023

Anualmente o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) faz um levantamento que mostra quais são as cidades que mais investem nas empresas, que buscam desburocratizar o cotidiano dos empresários e fomentam ainda mais os negócios locais.

Em 2020, o ICE considerou Osasco como a 3ª melhor cidade para se investir em um negócio. De lá para cá, houveram algumas mudanças na lista, mas Osasco segue como referência nacional no índice. Confira:

São Paulo – SP; Florianópolis – SC; Joinville – SC; Brasília – DF; 7.98 Niterói – RJ; Boa Vista – RR; Curitiba – PR; Rio de Janeiro – RJ; Macapá – AP; Goiânia – GO; Osasco – SP.

Portanto, se você é um empreendedor e está pensando em abrir seu próprio negócio, Osasco pode ser o lugar certo para você prosperar.

Osasco é destaque no ranking Melhores Cidades para se Investir da Urban System

O fato de ser promissora não advém só do comércio, mas também dos serviços prestados, do mercado imobiliário e da educação. Osasco é destaque em todos esses setores segundo o ranking anual de 2023 das Melhores Cidades para se Investir da Urban System que analisa uma série de diferentes setores.

O estudo analisa o panorama geral do país, e lista quais são as 100 melhores cidades em cada setor. Osasco só não aparece na lista do agronegócio, que naturalmente não é o seu forte.

Porém, Osasco aparece como a 34ª melhor cidade para se investir em comércio, 22ª melhor cidade para se investir em serviços, 37ª melhor cidade para se investir no mercado imobiliário e 47ª melhor cidade para se investir em Educação.

Mercado imobiliário aquecido atrai investidores de fora do estado

Com a 37ª posição como melhor cidade para se investir no mercado imobiliário, Osasco chama atenção e atrai investidores de fora do estado. Com um metro quadrado médio que bate na casa dos 9 mil reais e empreendimentos sendo lançados a todo momento, traz alta rentabilidade para quem investe em imóveis.

Segundo o CreciSP, o custo médio do aluguel na cidade ficou em R$ 1.250 para casas e R$ 1.750 para apartamentos em 2023, com maior predominância de aluguel de apartamentos (70% dos aluguéis) do que de casas (30% dos aluguéis).

Então, se você gosta de investir em residenciais verticais, Osasco é o local certo para colocar o seu dinheiro. Até a próxima!