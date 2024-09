Stephanie Rossi: Um Novo Capítulo na Política de Osasco

Com a perda de sua mãe, a vereadora Ana Paula Rossi, que faleceu no dia 8 de setembro vítima de um câncer agressivo, a jovem Stephanie Rossi assumiu a candidatura para a Câmara de Vereadores de Osasco, seguindo o legado de uma família profundamente ligada à política da cidade. Ana Paula, presidente do PL de Osasco e uma das maiores lideranças políticas da região, deixou uma trajetória marcada por seu compromisso com a comunidade e sua luta por uma Osasco mais justa e inclusiva.

Após a perda da mãe, Stephanie tomou a corajosa decisão de seguir os passos da matriarca e dos avós, Francisco Rossi, ex-prefeito e deputado federal, e Ana Maria Rossi, atual vice-prefeita de Osasco. Em reunião com a direção do PL de Osasco, no dia 12 de setembro, foi acordado que Stephanie assumiria a vaga deixada por sua mãe, utilizando o mesmo número de campanha que Ana Paula utilizaria em sua disputa pelo quarto mandato no legislativo municipal.

Essa transição política representa um novo capítulo. A promissora liderança, que, aos 23 anos, inicia sua trajetória pública em um cenário marcado pelo luto e pela responsabilidade de carregar o legado de sua mãe e sua família. Com a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Stephanie começou sua campanha com foco em manter o compromisso com as causas que Ana Paula tanto defendeu: a melhoria dos serviços públicos, o fortalecimento da educação, a inclusão social e a defesa das mulheres e das minorias.

Stephanie Rossi, a filha mais envolvida politicamente entre os três herdeiros de Ana Paula, é um nome que surge com frescor e renovação na política local. Com apenas 23 dias de campanha até o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 6 de outubro, Stephanie tem um grande desafio pela frente: conquistar o apoio popular e continuar o trabalho de transformação iniciado por sua mãe. Sua candidatura não é apenas um ato de continuidade, mas uma aposta em uma nova liderança que pode trazer um olhar jovem e inovador para as demandas da cidade.

Em um momento em que a política clama por renovação, Stephanie representa uma figura justa e atual, pronta para enfrentar os desafios que Osasco impõe. Sua coragem e determinação merecem todo o carinho e apoio da comunidade. Ela é o símbolo da força da mulher na política, alguém que, apesar da dor da perda, escolheu continuar a lutar por uma Osasco mais inclusiva, justa e próspera.

Stephanie Rossi está pronta para honrar o legado de sua mãe e construir sua própria história, marcando a política osasquense com sua determinação e paixão pela cidade. Ela é, sem dúvida, uma novidade política que merece ser acompanhada e apoiada nessa jornada.

Contribuem para este texto: Matheus V. e Gabriel N.