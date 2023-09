Prefeitura realiza Oz Valley Networking para Mulheres Empreendedoras

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia e Inovação, realiza nova rodada do Oz Valley Networking, edição especial Mulheres Empreendedoras. A atividade gratuita acontece na próxima segunda-feira, 11/09, das 18h às 21h30, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, avenida Visconde Nova Granada, 513. As vagas são limitadas e podem ser feitas aqui

O evento exclusivo para as mulheres empreendedoras tem como objetivo estabelecer conexões, ampliar networks, compartilhar experiências com profissionais renomados e abrir portas para novas oportunidades.

A mesa de rodadas vai funcionar da seguinte forma: em cada mesa, terão entre seis e dez pessoas representantes de uma empresa; cada uma fará seu PITCH, com tempo de 45 segundos para apresentação e troca de cartões; na sequência inicia a rodada em que todas mudam de mesa e acontece novamente o mesmo processo; ao final cada empreendedora terá se apresentado para no mínimo 90% das empresas participantes da sua rodada; cada rodada conta com cerca de 70 empresas.

“Será um ambiente repleto de Empreendedoras, todas compartilhando ideias e projetos, tendo oportunidades de se destacar e chamar atenção de potenciais parceiros, investidores e clientes”, destacou o secretário Luciano Camandoni.

.