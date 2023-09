Osasco realiza I Conferência Intermunicipal da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva

Kelly Cerqueira

Foto: Ivan Cruz

Nos dias 25 e 26 de setembro a Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizará a I Conferência Intermunicipal de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, com o tema: “Desafios e Perspectivas Inclusivas na Educação Pública”, cujo objetivos são a troca de conhecimentos e vivências na área da educação especial, envolvendo os profissionais dos municípios de Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande. Os dois dias de evento acontecem no Teatro Municipal Glória Giglio (Av. dos Autonomistas, 1533 – Osasco).

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, falou sobre a importância de articular os trabalhos em rede. “É a garantia de maior eficiência nos resultados e projetos comuns intersecretariais, com responsabilidade, metas partilhadas, maior qualificação e abrangência, juntamente com o governo do prefeito Rogério Lins e dos municípios que compõem o consórcio Cioeste”.

O evento, além de promover a escuta e o intercâmbio de experiências da sociedade civil organizada, terá como produto final o registro de práticas relevantes e exitosas dos municípios participantes, relacionadas às mais variadas temáticas de discussão, com matérias tais como a evolução da educação inclusiva nas instituições públicas de ensino, o papel da comunidade, dos profissionais de saúde e dos professores na inserção de educandos com deficiência nas escolas.

Na data de 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência que marca a construção de mobilizações para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, a conscientização da luta anticapacitista e a celebração destes movimentos. Por essa razão, a I Conferência Intermunicipal será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina, Osasco).

Serviço

I Conferência Intermunicipal de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva “Desafios e Perspectivas Inclusivas na Educação Pública”

Datas : 25 e 26/9/23

Local: Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina – Osasco)

Programação

25/9 – 12h30



Convidados: Luan Henrique Santana dos Santos, aluno da rede municipal de ensino, e Márcia Pedroso, professora da rede municipal de ensino, 3º lugar no Prêmio Lego Braille Bricks – Nível Nacional da Fundação Norina Nowill

Palestrantes: Alexandre J. Melendres, pedagogo, pós-graduado em Psicopedagogia; Lúcia Poletti da Silva, pedagoga, especialista em Educação Comunitária, e Mônica Oliveira, pedagoga, especialista em Deficiência Visual.

26/9 – 8h

Mediadora: Érica Lemos, mestre em Psicologia Educacional e Políticas Públicas

Convidados: Marcondes Guilherme, neuropsicólogo; Natália Mônaco, mestre e doutora em Psicologia Educacional; Débora Alves, fonoaudióloga pós-graduada pela USP, e Alessandra Russo, pós-graduada em Psiquiatria pela USP, especialista em Epilepsia e Seletividade alimentar.

Palestrante: Lucelmo Lacerda, pós-doutorado em Educação Especial pela UFSCAR. Autor do livro “Transtorno do Espectro Autista: uma brevíssima introdução”.