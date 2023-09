Osasquenses conquistam ouro no Hapkido

Giane Vieira

Divulgação

Os atletas osasquenses de Hapkido, Victor Peixoto e Gustavo Simões, integrantes do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco (Serel), participaram dia 16/9 do Campeonato de Hapkido por ponto, organizado pela equipe Nozaki, e conquistaram ouro. A competição reuniu 60 atletas, divididos por categorias e faixas etárias.

O próximo desafio dos atletas será dia 29/10, na Copa Osasco de Hapkido, com organização da Academia New Fight, em parceria com a Serel, e acontece na Academia de Artes Marciais e Lutas, no Jardim Baronesa.

“Os atletas treinaram muito e realizaram uma excelente competição”, disse o técnico Edivaldo Peixoto.

Osasco mantém invencibilidade no Paulista de futebol americano

Matheus dos Santos

Divulgação

No último domingo, 17/9, a equipe osasquense de futebol americano foi a Carapicuíba para a disputa da 11ª rodada do Campeonato Paulista de Flag Football 9×9, em competição homologada pela FEFASP (Federação de Futebol Americano de São Paulo).

Já classificado e com a melhor campanha da chave norte da competição, o Osasco Soldiers enfrentou a equipe do Diadema Diamond, que também está classificada e atualmente lidera a chave sul, em jogo que poderia valer a melhor campanha geral da competição antes da fase de playoffs.

Em um dos melhores jogos do campeonato, os osasquenses venceram os adversários por 27×18, com grande atuação diante da melhor defesa da competição. Daniel “Lango” Liberato, que é contemplado pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, foi eleito o MVP ofensivo da partida, enquanto na defesa, Leonardo Viel conquistou pela segunda vez o prêmio.

Com a vitória, o Soldiers encerra a fase regular da competição com a melhor campanha do campeonato, com 8 vitórias em 8 jogos, sendo que é a melhor campanha da história do time na competição.

“Uma fase regular incrível. Recolocamos o Soldiers nos playoffs. Agora o campeonato começa de verdade, é vencer ou voltar para casa, então todo jogo é uma final”, comentou o head coach da equipe Fernando “Saints” Oliveira.

Além da vitória do time osasquense, a rodada contou com a vitória do Jundiaí Cerberus sobre o Indaiatuba Alpacas por 13×0, o atual campeão Caniballs FC bateu o Rampage Flag de virada por 12×6 e o CTT Sharks venceu os donos da casa, Karakas Strong Bears por 13×0.

Agora o Osasco Soldiers volta a campo apenas no dia 22/10, no início dos playoffs pela rodada de wild card contra o Rampage Flag, com horário e local ainda a serem definidos pela federação.