Secretaria da Cultura lança 1º Edital do Festival de Orquestras de Osasco

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco lança quarta-feira, 4/10, às 19h, no Teatro Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara), o 1º Edital do Festival de Orquestras de Osasco.

O edital visa oferecer oportunidade para apresentações de música clássica em formato camerata a artistas residentes em Osasco.

O formato de orquestra de câmara, ou camerata, é um grupo pequeno de músicos especializados em música de câmara, música erudita executada por uma orquestra pequena e, anteriormente, tocada em câmaras.

O edital será publicado no mesmo dia do lançamento do mesmo na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), onde constarão as normas e todos os critérios de participação.

Os interessados em se inscrever para o Festival de Orquestras deverão acessar o link que estará disponível no edital até o prazo final das inscrições (12/11).

As apresentações do festival acontecerão entre os meses de janeiro e julho de 2024 em diversos pontos da cidade (parques, praças, entre outros). A abertura oficial do festival será no Teatro Municipal Glória Giglio, com apresentações da Orquestra do CEU das Artes, comandada pelo maestro Alailton, em data a ser definida.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura no telefone (11) 96425-1461 ou e-mail: [email protected].

Serviço

1º Edital de Festival de Orquestra de Osasco – lançamento e apresentação do edital

Data: 4/10

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara

Informações: (11) 96425-1461