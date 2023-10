Coleta de lixo terá horário alterado em 14 bairros

A mudança será apenas aos sábados que terá a coleta realizada a partir das 17 horas, 1 hora antes do habitual

Com objetivo de melhorar a qualidade no serviço prestado aos munícipes, a partir do dia 7 de outubro, a coleta noturna de resíduos domiciliares será antecipada em uma hora somente aos sábados, nos demais dias da semana não haverá nenhuma mudança na rotina do serviço de coleta de lixo.

Por questões administrativas e operacionais, a coleta que acontecia a partir das 18 horas, passará a ser realizada a partir das 17 horas aos sábados, para minimizar sobretudo, as reclamações de sacos rasgados e descarte irregular.

Os bairros que terão a alteração de coleta de lixo com início às 17 horas aos sábados serão: Centro, Cidade das Flores, I.A.P.I., Jardim das Flores, Jardim Iracema, Jardim Mutinga, KM 18, Pestana, Piratininga, Vila Ayrosa, Vila Quitaúna, Vila dos Remédios, Vila São José e Vila Yolanda.

