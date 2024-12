Adriano Mutante conquista título no Supino

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

No último domingo,15/12, Adriano Mutante, representante do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participou da Copa Ciclo GPC, em São Vicente, no litoral paulista.

O atleta osasquense disputou na categoria de 110 kg a 125 kg, levantou 217,5 kg e conquistou o título, seguido do 2º lugar com 170 kg e do 3º lugar com 160kg. Ao todo, 60 atletas de diferentes categorias e estados participaram da competição.

“Sou grato a Osasco e à prefeitura pelo apoio”, disse Mutante após o término da competição.

“Nosso atleta ganhou o mundial de 2023 levantando 210kg. Em novembro de 2025, estaremos torcendo pelo bicampeonato”, comentou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges.