Osasco prioriza educação ambiental no mês da árvore

Foto: Laira Barros Coutinho

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), realizou diversas atividades no último mês. Dentre as ações de plantios, monitorias ambientais, visitas técnicas e projeto de lazer nos parques, setembro também contou com a celebração anual do Dia Mundial da Árvore.

Quanto às monitorias ambientais, o Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental (DPGEA) da SEMARH atendeu 550 crianças das escolas municipais e do CRAS Padroeira. As atividades de conscientização ambiental aconteceram semanalmente às quintas e sextas-feiras no Parque Dionísio Alvares Matteos e foram direcionadas para crianças do Ensino Fundamental I.

Em setembro, as temáticas tratadas foram “Aventureiros Ambientais” e “Gestão de Resíduos” apresentando para as crianças das escolas EMEF Dr. Hugo Ribeiro e Almeida, EMEIEF Professor Renato Fiuza Teles e EMEF Oscar Penacino a importância de preservação do meio ambiente e a destinação correta do próprio resíduo.

Em parceria com os alunos do curso de Administração da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e com a Secretaria de Educação, os estudantes da EMEIEF Jeanete Beauchamp foram conscientizados sobre a importância do descarte correto dos resíduos pela presidente da Cooperativa de Materiais Recicláveis (Coopernatus), Elisângela Aparecida Correia, além de participarem de uma atividade lúdica de Caça ao Tesouro Ambiental.

As escolas estaduais E.E. João Baptista de Brito e E.E. Professor Maria José também foram atendidas pela equipe de educação ambiental, com a restauração de áreas verdes significantes de seus espaços, com o plantio de mudas de flores em garrafas PET e de mudas de árvores nativas. Essas atividades ocorreram em parceria com as matérias eletivas relacionadas com o meio ambiente e assumiram um papel importante na conscientização dos adolescentes.

Além das monitorias e atividades de sensibilização, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com a Secretaria de Cultura, realizou as duas primeiras edições do evento “Música nos Parques”, no Parque Dionísio Alvarez Mateos (sábado 16) e no Parque Manoel Manzano (sábado 30).

Os eventos contaram com uma peça de teatro voltada para o público infantil, com princesas e músicas da Disney, heróis como os vingadores, personagens da DC e a Patrulha Canina, e em sequência uma apresentação de música para adultos e famílias presentes.

Do dia 18 até 23 de setembro, houve a celebração da Semana da Árvore com diversas atividades de plantio, como a abertura de berços em calçadas do Jardim Rochdale, a pedido de munícipes, também o plantio de árvores nativas frutíferas no Parque dos Príncipes, em parceria com a ARPPO e próximo ao Conjunto Habitacional Miguel Costa e da EMEF General Antônio Sampaio, em parceria com a CDF Assistência e Suporte Digital S.A.

Também foram realizadas uma série de visitas técnicas. O Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental conheceu a Sala Verde de Barueri e a Horta da Gente, com o projeto Renascer. O Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento também mobilizou a visita até a instalação da SABESP ETA (Estação de Tratamento de Água) de Vargem Grande Paulista. Dessa forma, diversos funcionários da Prefeitura de Osasco obtiveram esclarecimento sobre os processos que a água passa até tornar-se potável para consumo.