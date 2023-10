Cultura lança edital do Festival de Orquestras de Osasco  

Marco Borba

Fernanda Cazarini

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco lançou quarta-feira, 4/10, no Teatro Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara), o 1º Edital do Festival de Orquestras de Osasco, que visa selecionar orquestras para apresentações de música clássica em formato camerata a artistas residentes no município. As apresentações ocorrerão em espaços culturais da cidade.

Os critérios para participação podem ser conferidos na Imprensa Oficial do Município (IOMO edição 2519, do dia 4 de outubro, a partir da página 34) no site da prefeitura: www.osasco.sp.gov.br. Os interessados podem se inscrever até o dia 12/11. As apresentações do festival acontecerão entre os meses de janeiro e julho de 2024 em diversos pontos da cidade (escolas, parques, praças, entre outros).

Participaram do evento o secretário de Cultura, Paulinho Samba de Rua, servidores da Pasta, e comunidade artística de Osasco. A abertura da cerimônia se deu com uma apresentação da Orquestra CEU das Artes.

Durante a cerimônia também ocorreu o anúncio das atividades do Programa Circuito de Teatro e dos 45 oficineiros aprovados para as oficinas livres, cujas apresentações (música, capoeira, circo, grafite e artesanato, entre outras) devem ser iniciadas no próximo mês na Escola de Artes César Antônio Salvi e depois estendida a escolas municipais, estaduais e praças públicas.

Para o Programa Circuito de Teatro serão contratados 30 grupos teatrais da cidade que se apresentarão a partir da primeira semana de novembro em escolas estaduais para um público com faixa etária entre 14 e 18 anos.

Conforme explicou Paulinho Samba de Rua, os 30 grupos a serem contratados já haviam se credenciado em chamamento ocorrido este ano. “Esses projetos, tanto do festival quanto de orquestras, do circuito de teatro e das oficinas livres, visam fomentar a cultura e formar plateia para os teatros. Mas a ideia não é que as pessoas apenas assistam as apresentações. É que também procurem os cursos oferecidos nas oficinas culturais. Queremos que a população tenha acesso à cultura, e isso pode despertar o olhar dos jovens para as diversas formas de expressão artística”.

De acordo com o secretário de Cultura, somados os três projetos (Festival de Orquestras, Circuito de Teatro e oficinas livres) deverão empregar direta ou indiretamente cerca de 350 profissionais da classe artística da cidade.

Orquestras

O formato de orquestra de câmara, ou camerata, é um grupo pequeno de músicos especializados em música de câmara, música erudita executada por uma orquestra pequena e, anteriormente, tocada em câmaras.

A abertura oficial do festival será no Teatro Municipal Glória Giglio, com apresentações da Orquestra do CEU das Artes, comandada pelo maestro Alailton, em data a ser definida.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura no telefone (11) 96425-1461 ou e-mail: [email protected].