Eleição de Conselheiros Tutelares de Osasco tem aumento de 51,7% em participação popular

Júlia Santiago Oliveiro

Arquivo Seij/PMO

Com ampla divulgação em toda a cidade, a eleição de novos Conselheiros Tutelares de Osasco aconteceu no domingo, 1º/10. As seções eleitorais funcionaram em 10 (dez) unidades educacionais das zonas Norte, Zona Sul e Centro, onde compareceram 17.656 votantes.

A comissão eleitoral foi formada por representantes da sociedade civil, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL), Segurança e Controle Urbano (SECONTRU), Secretaria de Governo (SEGOV) e da Secretaria Executiva da Infância e da Juventude (SEIJ), que cuidaram de toda a questão eleitoral, desde a inscrição de candidatos, etapas eliminatórias, e apuração de votos.

“Participar da construção das Eleições do Conselho Tutelar foi, além de um grande desafio, inspirador. Aproximar nossa população da luta pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, por meio da democracia e do voto direto, foi incrível. Aproveito para desejar um ótimo mandato para os nossos novos Conselheiros Eleitos que tomarão posse no próximo ano. Trabalharemos juntos na construção das políticas públicas e do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”, disse Vitória Silvestre, secretária Executiva na pasta da Infância e Juventude de Osasco.

Ao concluir os trabalhos de apuração, a comissão eleitoral anunciou o resultado oficial das eleições, sendo considerada a maior eleição já realizada no município sob as regras da Resolução 232/2023, com um aumento de 51,7% da participação popular. Foram eleitos Conselheiros os seguintes candidatos:

REGIÃO CENTRO

Camila Silveira

Marcio Silva

Sandro Chaves

Fatima Saramello

Professor Ednilson

REGIÃO NORTE

Karol Bezerra

Elaine Macedo

Dr. Naceilton

Adjane Ribeiro

Giza Santiago

Leticia Crispim

Denise Candança

Marcos Timoteo

Luciana Gomes

Tania Coelho

REGIÃO SUL

Adriana Marques

Leticia Ramos

Thiago Rossafa

Greice Cesario

O presidente do CMDCA, Pedro Paulo da Silva, fez questão de parabenizar os conselheiros eleitos. “Parabenizo a todos que se colocaram diante da população para concorrer às vagas de Conselheiros Tutelares, em especial aos vencedores que foram eleitos através do voto do povo. Eu, assim como todo cidadão de Osasco, espero que todos estejam verdadeiramente comprometidos com a missão que lhes foi outorgada através do voto, o que podemos dizer que é um verdadeiro chamado. Aos que não conseguiram se classificar nas 20 vagas, ficam os nossos parabéns pela disposição em participar do processo de seleção”, destacou.