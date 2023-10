Carreta da Mamografia estará em Osasco de 14 a 25 de novembro

Divulgação

Outubro é o mês de conscientização à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama em todo o mundo e diversas ações são intensificadas no País nesse período. Em Osasco, não é diferente.

Por isso, em novembro, as osasquenses contarão com mais um serviço disponível para realização de exames para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama: a Carreta da Mamografia, do programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria do Estado de Saúde, que estará em Osasco entre os dias 14 e 25/11.

A Carreta da Mamografia chegará ao município no sábado, 11/11 para implementação de sistemas e ficará no Estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina). Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

Dessa forma, o início dos atendimentos acontece na terça-feira, 14, porém será suspenso no feriado da Proclamação da República (15), retornando normalmente do dia 16 a 25/11.

Serão disponibilizados 50 atendimentos por dia (demanda espontânea) e por ordem de chegada nos dias de semana. Já aos sábados serão 25 atendimentos, também por ordem de chegada (exceto feriados).

Além disso, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou a ampliação da quantidade de exames na Central de Diagnósticos (Rua Cônego Afonso, 57, no Centro), que distribuirá 25 senhas no período da manhã (das 7h às 8h) e 25 senhas no período da tarde (das 12h às 13h) para a realização de mamografias, ultrassonografia de mama e transvaginal. Serão atendidas mulheres que tenham a solicitação médica.

Confira abaixo as exigências para participar:

Mulheres de 50 a 69 anos podem utilizar, gratuitamente, os serviços das carretas sem necessidade de pedido médico ou agendamento, basta apresentar RG e cartão SUS.

Já as mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão do SUS.

A iniciativa foi conquistada pelo deputado estadual, Gerson Pessoa. “Com essa ação, centenas de mulheres poderão fazer os exames gratuitos para diagnóstico precoce do câncer de mama”, disse.

Serviço

Carreta da Mamografia chega a Osasco em novembro

De 14/11 a 25/11

Horário: 8h às 17h – atendimento de até 50 pessoas por dia (demanda espontânea) e por ordem de chegada nos dias de semana.

Aos sábados: 25 atendimentos, também por ordem de chegada.

Local: estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina)

Serviço gratuito