PS Osmar Mesquita está em fase final de obras e deve ser reaberto até o final deste ano

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou ontem as instalações do Pronto-Socorro Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria (zona Norte), que entrou na fase final de reforma. Ele estava acompanhado da secretária adjunta de Saúde, Suzete Franco, e demais técnicos da Pasta. A reabertura da unidade de saúde deve ocorrer até o final deste ano.

O prédio passou por obras de readequação de salas, das redes elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, e foram criados novos espaços, como uma sala de central de vagas e uma de acolhimento pediátrico.

Também houve mudança de posicionamento na sala de internação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que agora ocupa a ala onde antes era a enfermagem (mais ampla). A enfermagem, por sua vez, agora está no espaço onde antes estava a UTI. O Pronto-Socorro também receberá nos equipamentos médicos e mobiliário.

O PS Osmar Mesquita está fechado para reforma há dois anos. Antes do fechamento, o espaço foi utilizado como central de atendimento para os casos de covid-19. Além da clínica geral, a unidade seguirá atendendo os serviços de urgência e emergência (adulto e infantil).

“Em breve estaremos entregando mais esse equipamento público de saúde, que é essencial para essa região da cidade. O espaço precisava de melhorias. Esse é o nosso compromisso com a população, prestar bons serviços”, disse Lins.