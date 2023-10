Osasco promove seminário e lança Manual de Hortas Pedagógicas

Divulgação

O Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Faculdade Anhanguera, realiza sexta-feira, 20/10, das 8h às 12h, o seminário “O impacto das Cidades na Segurança Alimentar Global”, e lança o Manual de Hortas Pedagógicas para gestores públicos e privados contendo estratégias para implementação de hortas escolares. O evento acontece no auditório 1 da faculdade (Avenida dos Autonomistas, 1.325, Vila Campesina). O seminário ocorre na Semana Municipal de Segurança Alimentar.

No evento, além das palestras e do lançamento do manual, será assinado um novo memorando de entendimentos entre o WFP/Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas/ONU e a Prefeitura de Osasco.

O memorando emerge de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Osasco, órgão público que formula e desenvolve políticas públicas voltadas ao abastecimento e segurança alimentar no município.

A foodtech iFood, que tem sede em Osasco, oferecerá todo o suporte financeiro e de inteligência à estruturação de hortas pedagógicas em escolas públicas. Entre as ações de sustentabilidade ambiental e social da empresa, está o apoio a projetos que articulem soluções de impacto social e que proporcionem ferramentas pedagógicas com potência para contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos alunos.

Para auxiliar na formulação do presente manual, o Pé de Feijão foi responsável pela gestão do Projeto Hortas Pedagógicas idealizado pelo iFood em parceria com a Secretaria de Educação e o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, e a Prato Verde Sustentável foi a organização responsável pela implementação e cuidado com as hortas escolares, consideradas casos de sucesso.

As experiências aqui destacadas foram desenvolvidas em duas instituições de ensino de Osasco: a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Veríssimo de Matos e a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Dr. Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro.

O documento foi revisado pelo Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP) no Brasil.